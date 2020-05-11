В Мурманской области локализовали очаги коронавируса без остановки работы предприятий

ТАСС, 11 мая. Остановить распространение коронавируса в Мурманской области удалось, не останавливая работу основных предприятий. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24 " сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

В Белокаменке под Мурманском, где компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и транспортировки природного газа, работают 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом: число заразившихся превысило 2 тыс. человек. В то же время, по данным оперштаба по борьбе с инфекцией, количество вновь выявленных случаев в области начало снижаться.

"Нам удалось отработать с очагами, потому что меры повышенной безопасности, в том числе на системаобразующих предприятиях, которые не останавливали свою работу, они [сработали] достаточно эффективно", - сказал губернатор.

Среди важных экономических объектов области в период пандемии не останавливал работу и мурманский порт, подчеркнул Чибис. Мощности порта были полностью сохранены, но для сотрудников разработали новые форматы работы, предусматривающие минимальные контакты между людьми. Таким образом, удалось обеспечить передачу грузов и документов.

"Это позволило не ударить по ключевому логистическому морскому хабу, с точки зрения экономики, но обеспечило безопасность людей, которые там работают", - добавил губернатор.

По последним данным оперштаба области, в регионе выявлены 2 416 случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост составил 45 человек, из них 37 - на стройплощадке в Белокаменке. Выздоровели 732 пациента. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.