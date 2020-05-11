Около 7,7 млрд рублей выделят на доплату 130 тыс. сотрудникам соцучреждений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 130 тыс. сотрудников социальных учреждений: интернатов для пожилых и инвалидов, смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти выплаты из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.

"Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений - интернатов для пожилых граждан, инвалидов - смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей. Средства будут направлены на поддержку тех специалистов, кто остается в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами",- рассказали в ведомстве.

Как уточнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства, с учетом особых условий работы и возросшей в этот период нагрузки по поручению президента введена доплата за каждую смену, проведенную в находящемся на карантине соцучреждении.

"Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тыс. рублей за смену",- добавили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей за смену. Если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей.

Младший медперсонал также получит по 15 тыс. рублей за смену или 25 тыс. рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно, добавили в пресс-службе.

Учреждения в режим карантина

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина, то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.

В Минтруде добавили, что максимальный период расчета выплат - с 15 апреля по 15 июля 2020 года, при этом сами средства начнут поступать работникам в июне.