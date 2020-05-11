Аксенов: программа развития Крыма несмотря на пандемию коронавируса будет расширена

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Проекты строительства и реконструкции дорог дополнительно включат в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, все планы несмотря на пандемию нового коронавируса будут исполнены, сообщил в понедельник в прямом эфире телешоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов.

В 2020 году в Крыму запланирована реализация ФЦП в общей сложности по 242 объектам. Ранее в марте Аксенов сообщал, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения президента России Владимира Путина вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона.

"С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным [заместителем председателя правительства РФ] мы общались, подтвердили, что по федеральной целевой программе будут выделены дополнительные средства и у нас войдут ряд дополнительных дорог: ряд обходов Симферополя, Белогорск - Приветное, Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, такие знаковые для республики крым. Будет дорога Симферополь - Ялта отремонтирована в полном объеме без расширения полосности", - сказал Аксенов.

Он заверил, что реализация ФЦП продолжается. "Все двигается, в процессе, у нас же стройки разрешены были, и одними из первых начали работу [после первой недели выходных из-за пандемии коронавируса] как раз объекты, которые финансируются из бюджета Республики Крым и федерального бюджета. Федеральная целевая программа будет выполнена в полном объеме. Более того, дополнительный список объектов будет внесен", - добавил Аксенов.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

Программа включает в себя капитальный ремонт домов культуры, дорог общего пользования в Керчи, реконструкцию и капитальный ремонт двух коллекторов глубоководного выпуска в Алуште, Рыбачьем, Алупке и Партените, разработку градостроительной документации на общую сумму более 77 млрд рублей.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно- эксплуатационном состоянии находится 23,5%.