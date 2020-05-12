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Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки заемщиков в 2020 году

Банки ужесточают свои риск-подходы к кредитованию клиентов, отметила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячных платежей по кредитам к месячному доходу заемщика) в 2020 году снизится. Такое мнение высказала ТАСС младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

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"На фоне снижения экономической активности из-за падения нефтяных цен и ограничительных мер, нацеленных на снижение распространения коронавируса, неопределенность относительно будущих доходов потенциальных заемщиков значительно выросла. Как следствие, банки ужесточают свои риск-подходы к кредитованию клиентов и будут более пристально рассматривать выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой, особенно на фоне появления у заемщиков в апреле 2020 года законодательно закрепленной возможности получить кредитные каникулы. Соответственно, в 2020 году можно ожидать дальнейшего снижения ПДН у всех категорий заемщиков", - сказала она.

В свою очередь, директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин отметил , что говорить о тенденции снижения долговой нагрузки пока преждевременно. "С одной стороны, в настоящее время банки существенно снизили процент одобрения, и новые кредиты будут выдаваться, безусловно, заемщикам более высокого качества. С другой стороны, введение кредитных каникул, а также существенный рост заявок на реструктуризацию уже имеющейся задолженности на фоне снижения доходов населения, наоборот, будет способствовать росту долговой нагрузки", - поясняет аналитик.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), до начала пандемии коронавируса ПДН российских заемщиков снижался. Так, с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года долговая нагрузка заемщиков с ежемесячными доходами до 20 тыс. руб. снизилась на 1 процентный пункт, до 27,8%, у заемщиков с доходами от 20 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц - на 1,5 п.п., до 23,1%, с доходом выше 40 тыс. руб. - на 1,6 п.п., до 19%.

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