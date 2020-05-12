{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций

Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в СМС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по безопасному использованию видеочатов и предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций. Об этом говорится в сообщении организации.

"Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в СМС. Если жертва поторопится и окажется на подобном сайте, конечно, она с первого взгляда не поймет, что сайт - фейковый, ведь он ничем не будет отличаться от оригинального. И, конечно, доверчивому пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО", - отмечается в сообщении.

Эксперты советуют открывать ссылки с приглашениями в видеочаты только от коллег, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом. Также стоит проверять адрес сайта в браузере, чтобы не стать жертвой фишинга. Если адрес выглядит подозрительно, необходимо воздержаться от дальнейших действий.

Специалисты Роскачества рекомендуют скачивать приложения для видеоконференций только из официальных магазинов приложений (AppStore, GooglePlay). В противном случае высок риск, что устройство будет заражено вирусом. При этом они советуют следить за обновлениями и пользоваться последними версиями ПО, так как разработчики улучшают функциональность своего продукта и повышают уровень безопасности. Кроме того, необходимо позаботиться о защищенности своей учетной записи, придумав сложный уникальный пароль и при наличии активировать двухфакторную аутентификацию.

Если игнорировать это простое правило и везде использовать одинаковый простой пароль, злоумышленникам не составит труда взломать одну учетную запись и затем, пользуясь этой парой логин-пароль, войти в другие ресурсы, например социальные сети, и даже мобильные банки, предупреждает Роскачество. "Строгие меры безопасности могут быть излишними, если вы проводите, например, открытый вебинар. Поэтому учитывайте значимость конкретной онлайн-конференции и обсуждаемых на ней вопросов. Если речь идет про Zoom, важно соблюдать ряд базовых правил", - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Правила Zoom

Как напомнили в Роскачестве, пользователям приложения видеочатов Zoom присваивается идентификатор персональной конференции (Personal Meeting ID или PMI). Люди, которые знают этот PMI, имеют возможность подключаться к любым организованным трансляциям, поэтому делиться идентификатором следует только с проверенными пользователями, а также не стоит выкладывать его в публичный доступ. Эксперты также советуют защитить трансляцию с помощью пароля, чтобы избавиться от нежелательных посетителей. При этом не рекомендуется распространять в соцсетях информацию о конференции, в первую очередь не стоит публиковать ссылку на собрание, лучше рассылать ее через электронную почту или в мессенджерах.

Специалисты напомнили о функции запрета подключения гостей до того момента, как подключится организатор, которая также поможет обезопасить собрание от участия сторонних лиц. В настройках также имеется функция по установке максимального количества участников, а кроме того, возможно в любой момент запретить новым пользователям подключаться к собранию. При организации видеочатов можно воспользоваться функцией комнаты ожидания. Ее суть состоит в том, что желающие подключиться к трансляции попадут в специальный список и будут ожидать, пока организатор не одобрит их кандидатуру.

Кроме того, в ходе конференции ведущий может на свое усмотрение помещать участников собрания в комнату ожидания, прерывая их доступ к конференции. Еще одним способом защиты от мошенников является наложение ограничений на обмен файлами между гостями вплоть до полного запрета. И, наконец, при обмене секретной информацией стоит помнить о том, что у каждого участника видеоконференции есть возможность записать разговор.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве заявки бизнеса на получение городских субсидий начали принимать онлайн
Заявку также по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС