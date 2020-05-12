Роскачество предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по безопасному использованию видеочатов и предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций. Об этом говорится в сообщении организации.

"Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в СМС. Если жертва поторопится и окажется на подобном сайте, конечно, она с первого взгляда не поймет, что сайт - фейковый, ведь он ничем не будет отличаться от оригинального. И, конечно, доверчивому пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО", - отмечается в сообщении.

Эксперты советуют открывать ссылки с приглашениями в видеочаты только от коллег, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом. Также стоит проверять адрес сайта в браузере, чтобы не стать жертвой фишинга. Если адрес выглядит подозрительно, необходимо воздержаться от дальнейших действий.

Специалисты Роскачества рекомендуют скачивать приложения для видеоконференций только из официальных магазинов приложений (AppStore, GooglePlay). В противном случае высок риск, что устройство будет заражено вирусом. При этом они советуют следить за обновлениями и пользоваться последними версиями ПО, так как разработчики улучшают функциональность своего продукта и повышают уровень безопасности. Кроме того, необходимо позаботиться о защищенности своей учетной записи, придумав сложный уникальный пароль и при наличии активировать двухфакторную аутентификацию.

Если игнорировать это простое правило и везде использовать одинаковый простой пароль, злоумышленникам не составит труда взломать одну учетную запись и затем, пользуясь этой парой логин-пароль, войти в другие ресурсы, например социальные сети, и даже мобильные банки, предупреждает Роскачество. "Строгие меры безопасности могут быть излишними, если вы проводите, например, открытый вебинар. Поэтому учитывайте значимость конкретной онлайн-конференции и обсуждаемых на ней вопросов. Если речь идет про Zoom, важно соблюдать ряд базовых правил", - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Правила Zoom

Как напомнили в Роскачестве, пользователям приложения видеочатов Zoom присваивается идентификатор персональной конференции (Personal Meeting ID или PMI). Люди, которые знают этот PMI, имеют возможность подключаться к любым организованным трансляциям, поэтому делиться идентификатором следует только с проверенными пользователями, а также не стоит выкладывать его в публичный доступ. Эксперты также советуют защитить трансляцию с помощью пароля, чтобы избавиться от нежелательных посетителей. При этом не рекомендуется распространять в соцсетях информацию о конференции, в первую очередь не стоит публиковать ссылку на собрание, лучше рассылать ее через электронную почту или в мессенджерах.

Специалисты напомнили о функции запрета подключения гостей до того момента, как подключится организатор, которая также поможет обезопасить собрание от участия сторонних лиц. В настройках также имеется функция по установке максимального количества участников, а кроме того, возможно в любой момент запретить новым пользователям подключаться к собранию. При организации видеочатов можно воспользоваться функцией комнаты ожидания. Ее суть состоит в том, что желающие подключиться к трансляции попадут в специальный список и будут ожидать, пока организатор не одобрит их кандидатуру.

Кроме того, в ходе конференции ведущий может на свое усмотрение помещать участников собрания в комнату ожидания, прерывая их доступ к конференции. Еще одним способом защиты от мошенников является наложение ограничений на обмен файлами между гостями вплоть до полного запрета. И, наконец, при обмене секретной информацией стоит помнить о том, что у каждого участника видеоконференции есть возможность записать разговор.