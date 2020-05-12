РБК: "Роснефть" попросила правительство о налоговых льготах для сложных газовых проектов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин направил в правительство РФ письмо с просьбой предоставить налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на копию документа.

Березовская свита скважин Харампурского месторождения, которое "Роснефть" разрабатывает вместе с BP, имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих трудноизвлекаемых залежей без льгот нерентабельна, следует из письма. По данным издания, компания предложила правительству снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для таких залежей, установив коэффициент 0,21.

Такая льгота действует с 2013 года для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" - так называемых туронских залежей. По мнению главы компании, будет логично уравнять условия для похожих по характеристикам ресурсов. Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах, но два года назад "Роснефть" стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую пока не распространяются льготы.

Согласно документу, потенциальные ресурсы березовской свиты только в пределах участков "Роснефти" достигают 1,3 трлн куб. м газа. "Роснефть" уже разработала технологию добычи, а также получила приток газа на трех месторождениях.

Представитель "Роснефти" на запрос РБК не ответил, представители Минфина и Минэнерго от комментариев отказались.

Ранее компания просила предоставить Приобскому месторождению, которое разрабатывает совместно с "Газпром нефтью", льготы сроком на 10 лет в виде вычета из НДПИ (46 млрд рублей в год) по аналогии со льготами для Самотлорского месторождения. Приобское месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), что делает добычу нерентабельной, а с помощью льгот рентабельность можно увеличить, пояснял глава "Роснефти" Игорь Сечин.