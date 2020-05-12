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Судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде возобновил работу в штатном режиме

Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания не выходят на смены

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде с 12 мая возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

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"В соответствии с приказом генерального директора об изменении режима работы Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" с 12 мая 2020 года начинает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении администрации предприятия.

При этом к работе не привлекаются сотрудники, имеющие хронические заболевания, сотрудники в возрасте 65 лет и старше, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования подразделений.

Кроме того, при наличии уважительных причин (необходимость ухаживать за детьми дошкольного и школьного возраста, а также необходимость обеспечить режим самоизоляции вернувшимся из других регионов РФ (в том числе из командировок), работников из круга общения с заболевшими COVID-19 и др.) сотрудники не привлекаются к работе.

Работникам с детьми школьного возраста и беременным женщинам разрешается выйти на работу либо оформить ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. При невозможности разместить детей в детских садах (если он закрыт или не хватило мест в группе) работнику необходимо предоставить соответствующую справку.

"Привлечение сотрудников к работе в возрасте 65 лет и старше допускается в особых случаях по заявлениям работников", - отмечается в сообщении администрации завода "Янтарь".

С 9 апреля ПСЗ "Янтарь" работал в ограниченном режиме с привлечением минимально необходимого персонала для выполнения неотложных работ на важнейших заказах.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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