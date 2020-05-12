Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,41%, до отметки в 73,7 рубля, курс евро вырос на 0,28%, до 79,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск курс рубля перешел к росту. Так, курс доллара находился на отметке в 73,23 рубля (-0,23%), а курс евро - на уровне 79,2 рубля (-0,46%).

Российский рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 1,72% - до $30,14 за баррель. Цена нефти сорта WTI растет на 2,61%, до $24,77 за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи потерял 0,36% и достиг отметки 2632 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,72%, до 1128,15 пункта.

К 10:22 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,06%, до уровня 2639,93 пункта, а РТС перешел к росту и находится на уровне 1137,9 пункта (+0,14%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE дорожает на 1,59% - до $30,1 за баррель. Цена нефти сорта WTI растет на 2,53%, до $24,75 за баррель.