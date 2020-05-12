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Экс-глава Lamoda станет исполнительным директором "Магнита"

Также в "Магнит" приходит команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda
Флориан Янсен Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Флориан Янсен
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывшего главу Lamoda Флориана Янсена назначили исполнительным директором "Магнита". В компании он займется цифровой трансформацией ретейлера, говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит" ускоряет цифровую трансформацию. "Магнит" объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займет должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трех заместителей генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга", - говорится в сообщении.

Вместе с ним в "Магнит" приходит команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda - директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

Новая команда займется улучшением операционной деятельности компании за счет внедрения современных технологий, развития IT инфраструктуры, оптимизацией бизнес процессов. Кроме того, планируется запуск "эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей".

В сферу ответственности Флориана Янсена как исполнительного директора войдут такие функции, как офис цифровой трансформации, проектный офис, IT и новые технологии, продвинутая аналитика и "большие данные", маркетинг, в том числе цифровые продукты, лояльность и CRM, а также омниканальные сервисы. "Консолидация управления функциями, которые лежат в основе любого современного ретейлера, в руках Флориана Янсена позволит "Магниту" пройти цифровую трансформацию максимально эффективно и контролируемо", - считают в компании.

Флориан Янсен в 2011 году вместе с партнерами основал компанию Lamoda. Янсен входит в совет директоров "Магнита" в качестве независимого неисполнительного директора с июня 2019 года и возглавляет комитет по стратегии с июля 2019 года. Как отмечает компания, Флориан Янсен оказал большое влияние на разработку стратегии и недавний запуск цифровой трансформации компании.

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