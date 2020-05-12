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Пандемия коронавируса нового типа

Профильный комитет Госдумы предлагает включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал парламентариев и профильные ведомства "приближать" соответствующее решение кабмина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает правительству РФ включить телерадиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

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"Главное предложение сегодня прозвучало в выступлениях всех докладчиков (представители Минкомсвязи, Союза журналистов России и Торгово-промышленной палаты РФ - прим. ТАСС). Это включение телерадиовещательных организаций, печатных изданий, рекламных компаний и книжной индустрии, в том числе издательств, полиграфических предприятий и типографий, в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году по аналогии с организациями МСП", - озвучил решение комитета Хинштейн.

Он призвал парламентариев и профильные ведомства "приближать" соответствующее решение кабмина. "Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе Государственную Думу и поставить вопрос перед парламентом, поскольку, согласитесь, речь идет о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей - это вопрос государственной важности", - подчеркнул Хинштейн.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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