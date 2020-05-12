Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от кредитных каникул

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла сразу в первом чтении и в целом закон, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул. Документ инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, первым вице-спикером Александром Жуковым, главой комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Эта льгота распространяется только на заемщиков - физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой. При этом в апреле 2020 года Госдума приняла закон, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам - физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры (договоры займа) - как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, указывают авторы документа. В связи с этим они считают целесообразным "распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой".

Принятие документа приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями, отмечается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими начиная с 2020 года.