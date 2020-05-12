Продажи отечественных авто в легковом и LCV сегментах в апреле упали вдвое

МОСКВА, 12 мая./ТАСС/. Продажи отечественных автоконцернов в сегментах новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в апреле упали более чем в два раза, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, продажи легких коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" в апреле снизились на 58% - до 2,3 тыс. штук. По итогам первых четырех месяцев 2020 года падение составило 21% - до 13,4 тыс. авто.

Группа Sollers в апреле сократила продажи на 67,8% - до 1,4 тыс. машин, за январь - апрель на 24,8%, до 10,8 тыс. В частности, продажи коммерческих автомобилей Ford Transit составили 526 шт. (-39%), за четыре месяца - 2,6 тыс. машин (-16,8%). Что касается УАЗа, то за прошлый месяц продажи составили 862 шт. (-75%), за январь - апрель - 8,2 тыс. (-27,1%).

При этом в конце апреля "Группа ГАЗ" и Sollers получили госзаказ на производство 1 200 автомобилей скорой помощи для российских регионов. На эти цели из резервного фонда правительства было выделено 5,2 млрд рублей.

Также значительно сократились продажи "Автоваза". Несмотря на то, что концерн традиционно остаётся лидером российского авторынка, по итогам апреля компания сократила продажи Lada на 71%, до 9,4 тыс. авто, продажи Niva (до 2020 года принадлежала совместному предприятию с General Motors) составили 659 автомобилей. При этом за четыре месяца падение продаж по автомобилям Lada составило 22%, до 89 тыс. штук, также было продано 4,7 тыс. Niva.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. "Черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости", - подчеркнул он.

В целом падение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России в апреле, по данным АЕБ, составило 72,4%, до 38,9 тыс. штук.