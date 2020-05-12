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Путин назначил Решетникова своим спецпредставителем по вопросам сотрудничества с Японией

Ранее этот пост занимал бывший глава министерства экономического развития Максим Орешкин

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима Решетникова своим спецпредставителем по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Возложить на министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича обязанности специального представителя президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее этот пост занимал бывший глава ведомства Максим Орешкин, который после смены состава правительства в январе 2020 года перешел на работу в администрацию президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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