В КБР ввели налоговые льготы и поддержку отдельных отраслей экономики

НАЛЬЧИК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали план по преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции. Пакет мер предусматривает поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики, в том числе ряд налоговых льгот для предприятий, сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"В соответствии с поручением главы КБР правительством республики разработан и реализуется План преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, включающий в себя как федеральные, так и региональные меры поддержки населения и бизнеса. По мере принятия новых мер поддержки всех уровней план подлежит корректировке и актуализации", - сказал он, отметив, что ознакомиться со всеми мерами поддержки бизнеса и населения можно на официальном сайте ведомства, а также в аккаунтах в социальных сетях органов госвласти региона.

В республиканском бюджете предусмотрен финансовый резерв в размере до 5% доходной части бюджета на 2020 год в объеме 439,2 млн рублей на реализацию мер, направленных на противодействие распространению инфекции. В частности, указом главы КБР от 2 апреля 2020 на период осуществления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции установлены выплаты стимулирующего характера отдельным работникам системы здравоохранения.

Основные параметры плана

В рамках реализации разработанного плана в республике утвержден перечень системообразующих организаций, в еженедельном режиме проводится мониторинг их финансово-экономического состояния. Также в регионе составлен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в период спада экономики.

Также регионе принят ряд мер, который должен помочь выходу из кризиса. Приостановлены все проверки, проводимые органами регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Принят Закон КБР "О внесении изменений в отдельные законодательные акты КБР в сфере налогообложения", предусматривающий снижение налоговых ставок. Постановлением правительства КБР утвержден перенос сроков уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций на конец третьего квартала текущего года.

"Субъектам МСП фактически предоставлена отсрочка на срок до полугода на общую сумму порядка 477 млн. рублей, что позволит поддержать порядка 6,2 тыс. налогоплательщиков, обеспечивающих занятость 28,2 тыс. работников. Введена отсрочка (мораторий) на шесть месяцев на уплату арендных платежей арендаторами государственного и муниципального имущества. Для субъектов МСП, размещенных в бизнес-инкубаторах, на ближайшие полгода снижена арендная плата до 5% от действующих ставок", - уточнил министр.

На прямую финансовую поддержку предприятий в наиболее пострадавших отраслях выделено 100 млн рублей. "Финансовые средства будут направлены на компенсацию процентных ставок по ранее полученным кредитам, поддержку занятости. Нормативно-правовые акты, регламентирующие данные меры, проходят правовую экспертизу и будут приняты в ближайшее время", - добавил он.

Правительством КБР разработан законопроект "О введении на территории КБР специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Еще одну меру налоговой поддержки получат предприниматели, использующие налоговый режим по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. "Речь идет о принятии органами местного самоуправления решения о максимально возможном снижении размера корректирующего коэффициента К2, вплоть до значения 0,005, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Работа в данном направлении ведется муниципалитетами, мера затронет свыше 3,3 тыс. налогоплательщиков, сумма поддержки оценивается в 118 млн руб.", - отметил Рахаев.

Институты поддержки бизнеса

Ряд важных решений реализован институтами поддержки бизнеса в КБР. Так, принято решение о реструктуризации задолженности по поручительствам, предоставленным НКО "Гарантийный фонд КБР" субъектам МСП КБР, в виде отсрочки с 1 апреля 2020 года на шесть месяцев по оплате вознаграждения по действующим договорам поручительства, ее ставка снижена до 0,5% годовых. Утверждено решение о реструктуризации задолженности по микрозаймам, предоставленным НМК "Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР" субъектам МСП, осуществляющим в КБР деятельность в наиболее пострадавших отраслях.

В настоящее время с ресурсоснабжающими организациями прорабатываются вопросы предоставления субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях экономики, отсрочки и рассрочки платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги. На базе Регионального фонда "Центр поддержки МСП КБР" организована горячая линия для приема сообщений о проблемах в ведении бизнеса и оказания информационно-консультационной поддержки. По состоянию на 1 мая 2020 года зарегистрировано более 50 обращений, по которым даны все необходимы разъяснения.

Банки и общественные организации

Кредитными учреждениями КБР и АО "МСП Банк" начата реализация программы предоставления беспроцентных кредитов субъектам МСП на возмещение затрат по заработной плате. Торгово-промышленная палата КБР на безвозмездной основе предоставляет субъектам предпринимательской деятельности консультации по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, выдаются заключения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что позволит им отсрочить исполнение обязательств по договорам (контрактам) и избежать штрафных санкций.

"Перечисленные решения по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР в условиях распространения новой коронавирусной инфекции не являются исчерпывающими и будут расширяться", - отметил министр.