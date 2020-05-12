В Совфеде не поддерживают наделение арендаторов правом досрочно расторгать договор аренды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов во вторник направил в Госдуму поправку, в которой просит исключить из принятого в I чтении законопроекта о развитии экономики в условиях пандемии пункт о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Таблица поправок есть в распоряжении ТАСС.

"Предложенные в законопроекте изменения не учитывают баланса интересов сторон арендных отношений. Интересы арендодателей в отличие от арендаторов не защищены положениями действующего законодательства. Следует также учесть, что предоставление одностороннего права на отказ не будет соответствовать уже введенным мерам поддержки. В частности, когда арендатор уже воспользовался правом на рассрочку или снижение арендной платы", - говорится в поправке.

Как уточняет в поправках Кутепов, в настоящий момент арендатор имеет право на освобождение от ответственности за несоблюдение договора, если такое нарушение явилось прямым результатом действия пандемии коронавируса, которая признается обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор). Кроме того, добавляет сенатор, арендатор может требовать рассрочку арендных платежей, если его компания относится к отрасли, наиболее пострадавшей от пандемии.

Кутепов объясняет, что в данном случае арендатор фактически будет полностью освобожден от выплаты арендной платы на весь период ограничительных мер, затем будет платить 50% от арендной платы с момента отмены ограничений и до 1 октября 2020 года. Поэтапный возврат невыплаченной аренды будет осуществляться только в 2021 году, подчеркивает глава комитета.

"Также арендатор имеет право требовать уменьшения арендной платы за период 2020 года, в который арендатор не мог использовать арендуемое имущество в связи с введенными ограничениями. При этом требовать такого уменьшения может любой арендатор, деятельность которого была затронута ограничениями, независимо от отрасли деятельности и объемов снижения прибыли. Таким образом, интересы арендаторов в достаточной степени защищены положениями действующего законодательства", - говорится в документе.

"При этом отрасль офисной недвижимости (в частности, аренда и управление недвижимым имуществом) пока не вошла в список пострадавших отраслей, к ней не применяются меры государственной поддержки. В настоящее время арендаторы активно пользуются правами, которые предоставлены им действующим законодательством и массово направляют арендодателям требования о предоставлении рассрочки или снижении размера арендной платы. В свою очередь арендодатели в соответствии с положениями действующего законодательства обязаны предоставлять предусмотренные рассрочки и скидки и в сложившейся ситуации идут навстречу арендаторам", - отметил Кутепов.

Угроза для рынка

По словам сенатора, рынок аренды коммерческой недвижимости находится "на грани тяжелейшего кризиса". Как объясняет Кутепов, арендодатели сейчас в полном объеме несут расходы по содержанию объектов недвижимости и уплате налогов. Кроме того, арендные потоки "существенно снизились и продолжают снижаться в результате предоставляемых арендаторам рассрочек и снижения арендных платежей либо отказа арендаторов от внесения платежей". "Кредитные организации не предоставляют арендодателям каких-либо рассрочек или льгот по обслуживанию кредитов и займов, выданных на цели финансирования объектов недвижимости. Также арендодателям, которые в большинстве не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не предоставлялись какие-либо налоговые льготы и иные меры поддержки", - уточняет сенатор.

Под угрозой в результате принятия законопроекта окажутся "торговая недвижимость, являющаяся основой цивилизованного товарооборота и обеспечивающая базовые потребности населения, офисная недвижимость, от наличия и качества которой зависит нормальное функционирование и развитие всей экономики государства, а также складская недвижимость, которая обеспечивает товарооборот и целостность внутригосударственного экономического пространства, а также международную торговлю", подчеркивается в поправке. Сенатор добавил, что инвестиции в недвижимость за 2019 год составили более 180 млрд рублей, ожидаемый объем инвестиций в 2020 году составлял почти 250 млрд рублей.

Кутепов сообщил ТАСС, что направит письмо с изложением позиции по данному вопросу помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Кроме того, законопроект предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.