Сессия INNOPROM ONLINE. "Как обеспечить эффективность бизнеса в текущих условиях"

ТАСС

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ на платформе INNOPROM ONLINE проходит сессия "Кризис как часть плана: как обеспечить эффективность бизнеса в текущих условиях".

На мероприятии рассматриваются такие вопросы, как тонкая настройка связей между участниками рынка, инструменты для поднятия качества планирования. Кроме того, стороны обсуждают, как работать с цепочкой поставок, а также за четыре недели радикально поднять качество планирования.

В сессии принимают участие архитектор бизнес-систем "Интеллектуальное предприятие" Борис Меленевский, директор центра цифровой трансформации "Русполимет" Дмитрий Волков, директор департамента трансформации бизнес-процессов "Метинвест Холдинга" Кирилл Макаров, директор департамента планирования реализации и операций холдинга Ирина Лямцева, директор по развитию производственной системы "Корпорации Технониколь" Татьяна Бертова.

Модераторы сессии - директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.