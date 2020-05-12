Reuters: страны ОПЕК+ могут сохранить текущий объем сокращения добычи нефти и после июня

ТАСС, 12 мая. Страны - участницы сделки ОПЕК+ планируют сохранить текущие параметры сокращения добычи нефти после июня, когда предполагается начать некоторое смягчение ограничений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Далее ограничения планируется смягчить. В июле - декабре сокращение добычи, как ожидается, составит 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки.

"Министры хотят после июня сохранить тот же объем сокращения добычи нефти, который действует сейчас и составляет около 10 млн баррелей в сутки. Они не хотят уменьшать объем сокращения. Это основной сценарий, который сейчас обсуждается", - приводит агентство слова источника из ОПЕК+.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ ожидается в июне. На ней планируется обсудить первые результаты новой сделки и определить дальнейшую политику в области добычи нефти.

"Мы все с нетерпением ждем возвращения к нормальной жизни. Важно, чтобы спрос на нефть вырос снова и в скором времени. Но спрос не сможет вырасти, пока ограничения на передвижения не будут сняты", - сказал другой источник агентства.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу еще на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не до 8,5 млн б/с, как указано в соглашении. Примеру Саудовской Аравии последовали позже и другие страны, такие как Кувейт и ОАЭ.