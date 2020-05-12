Источник: Турция не вводила отдельные ограничения против российских автоперевозчиков

АНКАРА, 12 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция ценит сотрудничество с Россией в сфере перевозок грузов автотранспортом и не вводила отдельные ограничения в отношении российских автоперевозчиков. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Турция, как и все другие страны, прилагает усилия, чтобы свести к минимуму сбои в процессе поставок из-за вспышки коронавируса. В связи с этим мы придаем большое значение непрерывности нашего традиционного сотрудничества с Россией, нашим важнейшим коммерческим партнером, а также продолжению перевозок грузов автотранспортом через РФ в Центральную Азию. О введении Турцией отдельных ограничений в отношении российских автомобильных транспортных компаний речи не идет", - сказал собеседник агентства.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что Москва может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну с 11 мая, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные ограничения в отношении российских перевозчиков.