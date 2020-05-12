Сбербанк ответил Нацбанку Украины на обвинения в нарушении процедуры смены собственника

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сделка по покупке правительством РФ у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка прошла с соблюдением всех требований законодательства. Так в госбанке прокомментировали заявления Нацбанка Украины о нарушениях при продаже акций правительству РФ.

"Передача акций Сбербанка была проведена с соблюдением всех требований законодательства", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Нацбанк Украины (НБУ) 12 мая пригрозил принять меры в отношении "дочки" Сбербанка из-за нарушений при смене основного собственника российского госбанка. В частности, в НБУ заявили, что правительство РФ должно было сообщить о сделке за три месяца до приобретения контрольного пакета акций банка. Кроме того, российское правительство не согласовало сделку с НБУ и не направило ему копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции. НБУ уже направил в Минфин России и Сбербанк запросы с требованием "предоставить объяснения и соответствующие документы".

В начале апреля Минфин и ЦБ РФ сообщили о том, что правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей.

Сбербанк с 2017 года неоднократно пытался продать свою украинскую "дочку". Осенью 2019 года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк сталкивается с противодействием властей Украины продаже кредитной организации.