Нацбанк Украины угрожает принять меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что рассмотрит вопрос "о применении мер воздействия" против "дочки" Сбербанка в стране, так как не получил извещения о смене собственника в головной организации.

"23 апреля 2020 года Национальному банку Украины стало известно о соглашении между Центральным банком РФ и Министерством финансов РФ о продаже 50% + одной акций Сбербанка. Соответственно у дочернего банка на Украине - Сбербанка - также изменился конечный владелец", - говорится в сообщении украинского регулятора на странице в Facebook. В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был за три месяца уведомить регулятор о намерении приобрести банк.

Кроме того, заявили в НБУ, процедура приобретения должна была быть согласована с ним, а затем стороны должны были передать ему копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности. Регулятор сообщил, что уже направил в Минфин России и Сбербанк запросы с требованием "предоставить объяснения и соответствующие документы". "Также НБУ даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", - указано в сообщении.

Минфин и Банк России 10 апреля сообщили, что правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ из средств Фонда национального благосостояния. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре прошлого года заявлял, что российский финансовый институт готов к продаже украинского подразделения, но пока не наладил диалог с украинскими властями и сталкивается с их противодействием попыткам продажи. Хозяйственный суд Киева 10 октября 2019 года снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Таким образом, суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что он не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.