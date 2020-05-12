Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,02-0,08%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,02%, до 2642,04 пункта, РТС - на 0,08%, до 1137,28 пункта.

Также на Московской бирже происходит укрепление рубля к доллару США и евро. Курс доллара к рублю на 19:06 мск снизился на 0,3%, до 73,18 рубля, курс евро - на 0,06%, до 79,513 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,74% - до $30,15 за баррель.

На рынке появляются опасения

В то же время на российском рынке акций во вторник преобладали осторожные настроения. Европейские биржевые площадки торговались в неуверенной динамике, нефтяные котировки консолидировались вблизи отметки $30.

"Оптимизм, связанный с постепенным снятием карантинных мер в разных странах, сдерживается опасениями второй волны пандемии. Так, в ряде регионов Германии смягчение мер были вынуждены приостановить из-за выявления новых очагов COVID-19 и разворота к ухудшению динамики заболеваемости", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Вместе с тем сигналы со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта о готовности дополнительно снизить добычу нефти вкупе с данными о снижении буровой активности в США поддержали котировки "черного золота", добавил он.

В лидерах роста оказались бумаги "Роснефти" и "Башнефти". "Поводом послужила информация о сокращении инвестпрограммы "Роснефти" и новость об обсуждении главой компании с [президентом РФ] Владимиром Путиным мер поддержки отрасли", - пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Хуже рынка торговались акции Сбербанка. "Поводом могла послужить информация о том, госбанк вопреки просьбе ЦБ отказался обслуживать карты с закончившимся сроком действия через свои терминалы. Также Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил санкциями в отношении "дочки" Сбербанка, заявив о нарушениях со стороны российского правительства при покупке контрольного пакета акций компании. Негативная динамика данных бумаг также традиционно свидетельствует о неуверенности широкого рынка в перспективах роста", - добавил Осин.

В свою очередь инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев добавил, что на фоне восстановления цен на нефть и ралли долгового рынка происходит и укрепление рубля.

Прогноз на среду

По мнению Александра Осина, завтра, несмотря на повышенные риски прогноза, учитывая динамику рынков США, преобладает вероятность роста.

Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2630-2655 пунктов и 72,30-73,75 рубля соответственно.

Александр Бахтин в свою очередь полагает, что в среду в нефтяных котировках могут наблюдаться периоды роста волатильности, "участники торгов ожидают выхода данных по недельным изменениям запасов сырья в США от API и EIA". "Кроме того, завтра инвесторы оценят данные по промпроизводству в еврозоне в марте. Основное влияние на рыночные настроения, по нашему мнению, продолжат оказывать вирусный новостной фон, уровень глобального риск-аппетита и ценовой вектор в нефти", - добавил он.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в диапазоне 2600-2660 пунктов, курс рубля к доллару - 72,7-74 рубля.