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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минэнерго США назвал одно из важнейших условий выживания американских энергокомпаний

Дэн Бруйетт полагает, что стабилизация энергетических рынков важна для того, чтобы энергетические компании страны пережили пандемию и после ее окончания перешли к резкому росту

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Прекращение колебаний на нефтяных рынках является одним из важных условий выживания американских энергетических компаний в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business министр энергетики США Дэн Бруйетт.

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По его мнению, на энергетических рынках наметилась стабилизация. "Это важно для того, чтобы энергетические компании пережили пандемию и после ее окончания перешли к резкому росту экономической активности", - сказал министр. Он отметил, что спрос на бензин в США повышается.

Бруйетт ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли, по его мнению, США играть ведущую роль на мировых энергетических рынках после окончания пандемии. "В этом нет никаких сомнений", - сказал он. "Американский энергетический сектор является мощным, он будет оставаться мощным", - добавил министр.

Глава Минэнерго США констатировал, что "будущее американского энергетического сектора - это по-прежнему разнообразие источников". "Нам нужны все виды энергии. Ветряная и солнечная энергетика являются важными для энергоснабжения страны. Но нужно, чтобы у нас имелись различные источники. Нам потребуется природный газ, нам также потребуется ядерная энергетика", - добавил он.

Нефть марки WTI с поставкой в июне к 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) подорожала на $1,38 (5,72%), до $25,52.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

Теги
СШАБруйетт, ДэнПандемия коронавируса нового типа
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