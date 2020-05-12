Глава Минэнерго США назвал одно из важнейших условий выживания американских энергокомпаний

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Прекращение колебаний на нефтяных рынках является одним из важных условий выживания американских энергетических компаний в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business министр энергетики США Дэн Бруйетт.

По его мнению, на энергетических рынках наметилась стабилизация. "Это важно для того, чтобы энергетические компании пережили пандемию и после ее окончания перешли к резкому росту экономической активности", - сказал министр. Он отметил, что спрос на бензин в США повышается.

Бруйетт ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли, по его мнению, США играть ведущую роль на мировых энергетических рынках после окончания пандемии. "В этом нет никаких сомнений", - сказал он. "Американский энергетический сектор является мощным, он будет оставаться мощным", - добавил министр.

Глава Минэнерго США констатировал, что "будущее американского энергетического сектора - это по-прежнему разнообразие источников". "Нам нужны все виды энергии. Ветряная и солнечная энергетика являются важными для энергоснабжения страны. Но нужно, чтобы у нас имелись различные источники. Нам потребуется природный газ, нам также потребуется ядерная энергетика", - добавил он.

Нефть марки WTI с поставкой в июне к 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) подорожала на $1,38 (5,72%), до $25,52.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.