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Выкуп алмазов "Алросы" в Гохран обсуждается в пределах суммы $0,5-1 млрд

В компании отметили, что им не известно о новых инициативах, связанных с выкупом алмазов в Гохран на сумму $1,7 млрд

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Возможная продажа алмазов "Алросы" в Гохран в качестве меры господдержки компании обсуждается в параметрах, озвученных в 2019 году - на сумму от $0,5 млрд до $1 млрд, вопрос находится в проработке у Минфина РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Алросы".

О новых инициативах, связанных с выкупом алмазов в Гохран на сумму $1,7 млрд, компании не известно, отметил ее представитель.

"В настоящее время вопрос возможного выкупа алмазов обсуждается лишь в тех параметрах, которые еще в 2019 году были озвучены главой Якутии, первым заместителем председателя набсовета "Алросы" Айсеном Николаевым. Речь идет о сумме от $0,5 млрд до $1 млрд. Этот вопрос находится в проработке, решение по нему должен будет принять Минфин РФ", - сказал он.

В апреле Минфин сообщал, что Гохран осуществляет приобретение в Госфонд пяти необработанных природных алмазов массой 50 карат и более на общую сумму около 350 млн рублей. "Алроса" уточняла, что речь идет о продаже пяти уникальных алмазов массой более 50 карат и небольшого количества некрупных цветных алмазов в рамках регулярных закупок драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Госфонда. Минфин также указывал, что вопрос о дополнительных мерах поддержки "Алросы" будет решен после стресс-тестирования во втором квартале 2020 года.

Глава "Алросы" Сергей Иванов в конце апреля говорил телеканалу РБК, что компании пока не требуются неотложные меры государственной поддержки, но они могут понадобиться при отсутствии продаж в течение трех - четырех месяцев.

Ранее во вторник "Алроса" отчиталась о снижении продаж в апреле 2020 г. почти в 10 раз по отношению к марту.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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