Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минсельхоз США ожидает сохранения Россией лидерства по экспорту пшеницы в следующем сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года): он может составить 35 млн тонн. Об этом говорится в майском обзоре министерства.

Как отмечается в документе, экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может составить 28,5 млн тонн, из Соединенных Штатов - 26 млн тонн. Урожай пшеницы в России в новом сезоне Минсельхоз США оценивает в 77 млн тонн.

В текущем сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), по оценке министерства, экспорт пшеницы из России составит 33,5 млн тонн, экспорт из стран Евросоюза - 35 млн тонн, из США - 26,5 млн тонн.

Как сообщалось ранее, прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из которых 36 млн тонн придется на пшеницу.