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Аналитики заявили, что российский рынок кредитных карт побил исторический рекорд

По данным "Тинькофф банка", в I квартале 2020 года он достиг 1,643 трлн рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский рынок кредитных карт в I квартале 2020 года обновил исторический рекорд и достиг 1,643 трлн рублей, несмотря на снижение темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Тинькофф банк".

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в конце I квартала 2020 года, рынок кредитных карт в РФ продолжил рост и поставил очередной рекорд: по состоянию на 1 апреля 2020 года его объем составил 1,643 трлн рублей", - говорится в исследовании банка.

По итогам I квартала 2020 года объем рынка увеличился на 3% (на 48 млрд рублей) против 6,6% (87 млрд рублей) за I квартал 2019 года.

Рост рынка обеспечили три ключевых игрока: Сбербанк, "Тинькофф банк" и Альфа-банк. Пятерка лидеров рынка не изменилась: Сбербанк (43,6%), Тинькофф Банк (13,3%), Альфа-банк (11,3%), ВТБ (6,7%) и Русский Стандарт (4,8%).

Число банков с портфелем кредитных карт свыше 1 млрд рублей также осталось прежним, но их совокупная доля на рынке выросла на 0,1 процентного пункта - до 99,6%.

Исследование проводилось аналитиками "Тинькофф банка" на основании данных ЦБ. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность - кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам.

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Россия
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