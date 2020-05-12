Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Непродовольственные ретейлеры просят депутатов Госдумы ускорить принятие законопроекта, позволяющего арендатору расторгать договор аренды недвижимого имущества в одностороннем порядке при условии снижения его ежемесячных доходов более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в РФ. Об этом говорится в письме ретейлеров (Inventive Retail Group, "Леонардо", "Читай-город - Буквоед", "Л"Этуаль", "Связной" и еще 51 ретейлер) на имя председателя Государственной думы Вячеслава Володина (имеется в распоряжении ТАСС).

"Необходимо дать арендаторам, выручка которых в арендуемых помещениях после введения режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации сократилась в 2 раза или более относительно аналогичного периода прошлого года, возможность расторгнуть договоры аренды, заключенные до введения указанного режима, в одностороннем порядке вне зависимости от положений договоров аренды и с возвратом уплаченного обеспечительного депозита", - указывают авторы письма.

Операторы непродовольственного сетевого ретейла просят поддержать и принять в скорейшие сроки законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Проект №953580-7), предоставляющий такое право арендаторам.

Ретейлеры ожидают, что даже после отмены всех ограничений из-за распространения коронавируса потребление населения будет подавлено в течение очень длительного срока как за счет падения доходов, так и за счет боязни заразиться в общественном месте. "После введения режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации выручка непродовольственных ретейлеров сократилась в среднем на 70%, предприятий общественного питания не менее чем на 80-90%, а остановленные предприятия сферы услуг потеряли всю выручку. Онлайн-торговля может компенсировать падение оборота предприятий лишь частично. Рассчитывать на быстрый возврат ситуации к привычному порядку вещей нельзя. Предприятия, открывающиеся в Китае, Южной Корее, странах Западной Европы по мере снятия ограничительных мер показывают спад продаж на уровне 60-80% относительно докризисных показателей", - отмечают подписанты.

По мнению ретейлеров, чтобы предприятия торговли смогли функционировать в изменившихся условиях необходимо, чтобы вся экосистема потребительского сектора в короткие сроки пришла к новой системе договоренностей, позволяющей всем работать безубыточно. Для компаний непродовольственного ретейла и смежных отраслей центральным вопросом продолжения деятельности, указывают они, является решение проблемы невозможности исполнения договоров аренды в их текущей редакции. На сегодня до 15% договоров аренды средней розничной сети заключены с привязкой ставки к иностранной валюте. Многие договоры не могут быть расторгнуты по инициативе арендатора или могут быть прекращены с существенными штрафами, составляющими 3-6 месячную арендную плату. Кроме того, как указывают авторы письма, для подавляющего большинства компаний торговли расходы на аренду наряду с расходами на оплату труда являются крупнейшей статьей затрат, в несколько раз превышающей прибыль компаний.

"Практически все арендаторы нарушили условия договоров по размеру и срокам оплаты и дали этим право на расторжение договоров арендодателям. Арендодатели имеют право расторгать договоры и выставлять существенные штрафы по сути из-за пандемии - арендаторы же лишены такой возможности или могут делать это с непомерными в нынешней ситуации издержками. Данную ситуацию при заключении договоров невозможно было прогнозировать, и это привело к существенному нарушению баланса интересов", - отмечают ретейлеры.

"Представленный в Госдуму законопроект выравнивает баланс интересов сторон, сохраняет рабочие места, способствует социальной стабильности, уменьшает нагрузку на судебную систему (отсутствие сложных разбирательств по аренде, множественные дела о банкротстве), даст рост налоговых поступлений, начиная с 21-го года, а, значит, дает шанс на сохранение одной из самых масштабных отраслей Российской Федерации", - заключают авторы письма.

Баланс интересов

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Кроме того, законопроект предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.

В этот же день глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой просит исключить из принятого в I чтении законопроекта о развитии экономики в условиях пандемии статью о праве компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. По словам сенатора, рынок аренды коммерческой недвижимости находится "на грани тяжелейшего кризиса".

Как объясняет Кутепов, арендодатели сейчас в полном объеме несут расходы по содержанию объектов недвижимости и уплате налогов. Кроме того, арендные потоки существенно снизились в результате предоставляемых арендаторам рассрочек и снижения арендных платежей либо отказа арендаторов от внесения платежей. Также арендодателям, которые в большинстве не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не предоставлялись какие-либо налоговые льготы и иные меры поддержки.