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Компания "Востокуголь" отозвала обвинения против главы "Огоджинской угольной компании"

Компания также отозвала обвинения в отношении генерального директора "Востокугля" Вадима Бугаева

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Востокуголь" отозвала свои обвинения против бывшего генерального директора "Огоджинской угольной компании" (находится под управлением "Востокугля") и Огоджинского энергетического холдинга Максима Подмиглазова, уволенного в начале апреля, и заявила о полном отсутствии претензий к нему. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте компании.

В апреле компания "Востокуголь" сообщила об увольнении Подмиглазова, который якобы оказывал содействие председателю правления компании и члену совета директоров УК "Сибантрацит" Александру Исаеву. Исаев был снят со всех должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь" в связи с хищениями. Компания отмечала, что Подмиглазов уволен "в связи с существенными нарушениями".

"УК "Востокуголь" настоящим сообщает, что опубликованная 9 апреля на сайте компании информация об отстранении от должности и причинах увольнения господина Подмиглазова с должности генерального директора ООО "Огоджинская угольная компания" и ООО "Огоджинский энергетический холдинг" была опубликована по ошибке и без должной проверки. Указанная информация является ложной и не соответствующей действительности. Настоящим мы опровергаем ранее опубликованную информацию про господина Подмиглазова и якобы имевшиеся хищения, а также заявляем о полном отсутствии каких бы то ни было претензий к господину Подмиглазову", - говорится в сообщении. Также компания принесла бывшему топ-менеджеру извинения.

Аналогичный текст размещен на сайте компании и в отношении генерального директора "Востокугля" Вадима Бугаева, информация об увольнении которого также якобы в связи с имевшими место хищениями была опубликована 17 апреля.

Также в апреле из компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит" в связи с хищениями был уволен председатель правления УК "Востокуголь" и член совета директоров УК "Сибантрацит" Александр Исаев, который был совладельцем "Востокугля" наравне с Дмитрием Босовым. Исаев в конце апреля возглавил компанию "Эльги уголь", которая получила контроль над Эльгинским угольным месторождением. После увольнения он подал иск о защите деловой репутации в арбитражный суд Москвы к трем компаниям Босова - "Сибантрациту", "Востокуглю" и "Аллтек".

Дмитрий Босов умер 6 мая в возрасте 52 лет, по словам источников, он совершил самоубийство. По факту смерти бизнесмена проводится проверка.

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