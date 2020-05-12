{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пелоси призвала Конгресс США одобрить пакет помощи американцам в размере $3 трлн

Республиканцы в Сенате в предварительном порядке отказались поддержать законопроект

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает необходимым принятие законопроекта в размере более $3 трлн для преодоления последствий распространения коронавируса, поскольку в противном случае, по ее мнению, придется заплатить больше.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы должны поддержать наших работников сферы здравоохранения, которые изнурены и испытывают стресс на службе. Мы также должны помочь семьям, чтобы они смогли заплатить за аренду в следующем месяце, - сказала Пелоси, заявление которой было размещено во вторник в Facebook. - Поэтому представляем "Закон о героях", основанный на четырех предыдущих двухпартийных пакетах. Документ сфокусирован на задачах скорого и безопасного открытия экономики, поддержке наших героев (сотрудников сфер первой необходимости - прим. ТАСС) и предоставлении гражданам средств в большем размере".

По ее словам, демократы поддерживают скорое открытие экономики, но такие решения должны приниматься на основе экспертных данных. "Мы должны подумать о людях сейчас, в противном случае это будет стоить большего числа жизней и средств к существованию. Бездействие будет самым затратным", - отметила спикер.

Демократы в нижней палате конгресса намерены 15 мая проголосовать за новый пакет стимулирующих экономику мер. Согласно законопроекту, около триллиона долларов отводится штатам и местным властям, учреждается "Фонд героев" в размере $200 млрд для сотрудников сфер первой необходимости. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Документ предусматривает выделение $75 млрд для проведения тестирований. Республиканцы в Сенате в предварительном порядке отказались поддержать новый пакет.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли
В настоящее время Россия практически полностью прекратила международное авиасообщение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС