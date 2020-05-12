Пелоси призвала Конгресс США одобрить пакет помощи американцам в размере $3 трлн

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает необходимым принятие законопроекта в размере более $3 трлн для преодоления последствий распространения коронавируса, поскольку в противном случае, по ее мнению, придется заплатить больше.

"Мы должны поддержать наших работников сферы здравоохранения, которые изнурены и испытывают стресс на службе. Мы также должны помочь семьям, чтобы они смогли заплатить за аренду в следующем месяце, - сказала Пелоси, заявление которой было размещено во вторник в Facebook. - Поэтому представляем "Закон о героях", основанный на четырех предыдущих двухпартийных пакетах. Документ сфокусирован на задачах скорого и безопасного открытия экономики, поддержке наших героев (сотрудников сфер первой необходимости - прим. ТАСС) и предоставлении гражданам средств в большем размере".

По ее словам, демократы поддерживают скорое открытие экономики, но такие решения должны приниматься на основе экспертных данных. "Мы должны подумать о людях сейчас, в противном случае это будет стоить большего числа жизней и средств к существованию. Бездействие будет самым затратным", - отметила спикер.

Демократы в нижней палате конгресса намерены 15 мая проголосовать за новый пакет стимулирующих экономику мер. Согласно законопроекту, около триллиона долларов отводится штатам и местным властям, учреждается "Фонд героев" в размере $200 млрд для сотрудников сфер первой необходимости. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Документ предусматривает выделение $75 млрд для проведения тестирований. Республиканцы в Сенате в предварительном порядке отказались поддержать новый пакет.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.