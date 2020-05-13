Правительство Ливана обсудит с экспертами МВФ план антикризисных мер

БЕЙРУТ, 13 мая. /ТАСС/. Делегация правительства Ливана проведет в среду и четверг, 13 и 14 мая, два раунда видеоконференций с экспертами Международного валютного фонда (МВФ), которые будут посвящены условиям предоставления Ливану финансовой помощи. Об этом сообщил во вторник журналистам министр финансов республики Гази Вазни.

"На переговорах будет обсуждаться принятая 30 апреля правительством программа антикризисных мер", - отметил он. По словам министра, Ливан рассчитывает на получение финансовой поддержки в размере $9-10 млрд в течение четырех ближайших лет.

Ливан официально обратился за помощью к МВФ в начале мая. Премьер-министр Хасан Диаб обсудил 5 мая по телефону антикризисный план с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. По сведениям газеты Daily Star, глава МВФ дала положительную оценку правительственной программе, которая, по ее словам, представляет собой "важный шаг на пути противостояния вызовам". Как отметила Георгиева, команды переговорщиков в ходе видеоконференций определят наиболее насущные для Ливана реформы, которые "позволят восстановить стабильность и обеспечить устойчивый экономический рост".

7 марта премьер-министр республики объявил финансовый дефолт после того, как Ливан оказался не в состоянии погасить задолженность по евробондам на сумму $1,2 млрд. Поэтому на переговорах с делегацией МВФ ливанской стороной будет поднят также вопрос о реструктуризации госдолга, который достиг $90 млрд (170% ВВП).

Как заявила во вторник министр информации Маналь Абдель Самад, программа антикризисных мер, утвержденная кабинетом, представляет собой "дорожную карту по спасению Ливана, и ее успешное осуществление отвечает интересам всех граждан". По ее словам, план открывает путь реформированию банковского сектора и реконструкции секторов промышленности, что позволит создать новые рабочие места.

Абдель Самад сообщила, что в преддверии переговоров с МВФ кабмин Ливана утвердил национальную стратегию по борьбе с коррупцией.