Новый резидент СПВ на Камчатке откроет в крае производство сыров из местного сырья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Новый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) на Камчатке - компания по производству сыров из местного сырья - начнет выпуск продукции в промышленных масштабах летом 2020 года. Об этом ТАСС рассказали в Корпорации развития Камчатки.

"Предпринимательская инициатива нового резидента предполагает переработку в сутки от полутора до трех тонн молока, что позволит получать в среднем 150-300 килограммов сыра. Рабочие места на новом предприятии, а вместе с ними и новую для края профессию, получат около десяти человек. Летом 2020 года компания планирует выйти на производство продукции в промышленных масштабах", - сказал собеседник агентства.

Помимо преференций, предусмотренных статусом резидента СПВ, инициатор проекта получил грант для начинающих предпринимателей. Он составил 5% от общих вложений в реализацию проекта.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

В настоящий момент большинство молочной продукции на территорию края завозится с материковой части России, что существенно удорожает продукты питания в торговых точках Камчатки. Так, например, стоимость привозной кисломолочной продукции доходит до 250 рублей за литр, от местных производителей - до 90 рублей.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимами. В настоящий момент на Камчатке деловые инициативы реализуют 99 резидентов территории опережающего социально-экономического развития и 152 резидента СПВ, которые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие. По количеству субъектов предпринимательства, получивших статус резидентов ТОР и СПВ, край занимает одну из лидирующих позиций среди регионов ДФО.