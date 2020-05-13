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ЕЭК отменила таможенное декларирование некоторых товаров

Среди них - уголь, торф, спирты, витамины и другие, кроме сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на заседании во вторник отменила обязательное таможенное декларирование в торговле между государствами-членами на группы товаров среди которых - уголь, торф, спирты, витамины и другие, кроме сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию. Об этом сообщили в ЕЭК.

Как отметили в ЕЭК, датой вступления данного решения в силу является 7 мая 2020 года.

"Россия отменила обязательное таможенное декларирование на следующие товарные группы входят: уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны и другие, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию", - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян.

В ЕЭК отметили, что на площадке Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК были проведены консультации с участием представителей государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По итогам проведенных консультаций Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27 и 29 группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка.

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