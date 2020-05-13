Минтранс видит минусы в идее допустить туристические автобусы к движению по "выделенке"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта России считает, что допуск туристических автобусов к движению по выделенной для общественного транспорта полосе может привести к затруднению в движении и злоупотреблениям со стороны перевозчиков. Это следует из официального ответа главы Минтранса Евгения Дитриха на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (копия есть в распоряжении ТАСС).

Ранее сенатор направил письмо Дитриху, где предложил нормативно закрепить содержание понятия "туристский автобус" для обеспечения условий движения и парковки автобусов с организованными туристскими группами в рамках уличной дорожной сети, междугородних и международных автобусных перевозок.

"Перевозка автобусами в туристских целях относится к перевозкам по заказу, данные автобусы отсутствуют в утвержденных реестрах соответствующих транспортных средств и не могут быть идентифицированы в потоке для автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения. В связи с этим допуск транспортных средств, осуществляющих туристические перевозки, к движению по полосам для маршрутных транспортных средств может привести к злоупотреблению этим правом со стороны перевозчиков, исчерпанию пропускной способности данных полос и затруднением в движении транспортных средств, обслуживающих маршруты регулярных перевозок", - говорится в документе.

В Минтрансе РФ также отмечают, что решить данный вопрос возможно через механизм допуска к движению по выделенным полосам автобусов, входящих в перечень, утверждаемый органами исполнительной власти субъектов РФ. Однако полномочия по утверждению данного перечня есть лишь у огранов власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право исполнительным властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя самостоятельно решать, кому разрешено движение по выделенной полосе.