Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уровень одобрения банками заявок на потребкредиты снизился в апреле 2020 года в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 1,8 раза - по сравнению с апрелем 2019 года. Так, в апреле было одобрено 19,6% заявок на кредиты для покупки потребительских товаров, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уровень одобрения по ипотечным ссудам составил 55,2%, снизившись в 1,25 и 1,3 раза по сравнению с мартом 2020 и апрелем 2019 года соответственно, по автокредитам - в 1,4-1,6 раза (26,6%). По всем кредитам физлицам в целом - 1,6-1,9 раза (20,7%).

"Банки в период экономической нестабильности традиционно снижают аппетит к риску и ужесточают подход к заемщикам. Сегодня, когда из-за введенного на период пандемии режима ограничений многие заемщики столкнулись с потерей работы и сокращением доходов, такой подход является необходимой мерой для сохранения устойчивости банка. При этом банки пытаются поддержать, насколько это возможно, объемы кредитования за счет надежных заемщиков", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу Алексея Волкова.