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Банки выдали рекордные 600 млрд рублей кредитов гражданам в марте

Лидируют по объемам выдачи потребительские кредиты

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем выданных кредитов физлицам в марте достиг рекордных 600 млрд рублей, говорится сообщении пресс-службы бюро кредитных историй "Эквифакс".

"В марте кредитный рынок продемонстрировал рекордный объем выданных кредитов физическим лицам - 600 млрд рублей, который, скорее всего, будет побит еще нескоро. Этот объем был превышен только однажды в современной истории - в декабре 2019 года, когда кредиторы старались выполнить свои бизнес-планы и удовлетворить предпраздничный спрос на земные средства и выдали 660 млрд рублей, несмотря на все ужесточения регуляторных требований. В основном, превышение в декабре 2019 было достигнуто за счет рекордного объема выдачи ипотечных кредитов 215,5 млрд рублей" - говорится в сообщении.

В марте этого года лидером в объемах выдачи оказались потребительские кредиты. Их за месяц было выдано на 270 млрд рублей, ипотечных кредитов - на 180 млрд рублей, автокредитов - на 61 млрд рублей, кредитных карт - на 49 млрд рублей, POS-кредитов - на 17 млрд рублей и микрозаймов - на 21 млрд рублей.

При этом объем выдачи POS-кредитов вернулся к показателям начала 2016 года после роста во второй половине 2019 года, когда средний объем выдачи POS-кредитов составлял 23 млрд рублей в месяц. Выдачи марта 2020 года оказались на 19% ниже аналогичного показателя годом раньше "Можно предположить, что этот сегмент в текущих условиях претерпит наибольшее снижение объемов кредитования в 2020 году", - сообщили в бюро.

Сумма установленных лимитов по кредитным картам также снизилась в марте и составила 49 млрд рублей, что на 14,5% ниже аналогичного месяца 2019 года и на 12,5% ниже среднемесячных выдач 2019 года. "Этот вид банковского кредитования, по-прежнему, остается как наиболее рискованным, так и наименее понятным для многих потребителей, которые кредитную карту используют в качестве "резервного фонда", - комментируют в организации.

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