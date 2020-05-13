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Зеленский призвал Раду принять законопроект о банках, необходимый для транша МВФ

По словам украинского лидера, этот законопроект "должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас"

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Законопроект о банковской деятельности, который является последним препятствием для подписания меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), должен быть поддержан всеми политическими силами парламента Украины. Об этом в среду заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде перед рассмотрением во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта.

"На протяжении моей каденции будет несколько важных, исторических законопроектов, которые должны объединить всю страну, все партии. Я хотел бы, чтобы так прошло голосование. Обращаюсь с уважением и хочу, чтобы вы поддержали законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас", - обратился глава государства к парламентариям. Он подчеркнул, что "принятие банковского закона и так затянулось".

Проект закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада приняла в первом чтении еще 10 сентября 2019 года. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка", который сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной. Закон также позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение Национального банка о ликвидации банков, согласно положениям документа, нельзя будет отменить через суд.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Фонд выдвинул два условия - отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принять закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Закон о рынке земли ранее был принят в парламенте, а также подписан главой государства.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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