Минвостокразвития: преференции для инвесторов в Арктике должны начать работать летом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пакет законопроектов о преференциях в России для инвесторов в Арктике, который подготовлен ко второму чтению, после принятия вступит в силу в сокращенный 45-дневный срок. Таким образом, система должна начать работать до конца лета, сообщил замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков на заседании госкомиссии по развитию Арктики, которая проходит в среду онлайн.

В феврале правительство внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

"Также по предложению регионов и депутатов, имея в виду антикризисный характер законопроектов, срок их вступления в силу сокращается с 90 до 45 дней. Таким образом, мы планируем, что пакет законов вступит в силу в конце июля - начале августа этого года", - сказал Крутиков.

Он добавил, что для того, чтобы система заработала к нужному сроку, нужно решить ряд задач, в том числе принять региональную и муниципальную часть системы преференций, утвердить дополнительные документы, определить модель работы управляющей компании, запустить портал с электронным кабинетом инвестора.

Согласно подготовленным Минвостокразвития документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить в него определенный объем средств, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.