Стратегию развития Арктики намерены представить президенту в июле

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Стратегию развития Арктики до 2035 года планируется представить на подпись президенту в июле, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на брифинге, который проходит в среду в онлайн-формате.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"Мы исходим из того, что в июле она должна быть представлена на подпись президенту РФ", - сказал Трутнев.

По его словам, новую модель развития Арктики, которая включает преференции для инвесторов и другие механизмы, необходимо создать в течение полутора лет, пандемия коронавируса не должна повлиять на сроки внедрения этих инструментов. "Решил попросить и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, и сам к себе буду предъявлять такие же требования: никакие коронавирусы, никакие экономические кризисы не должны растягивать этот период. Через полтора года в Арктике все должно работать, должна быть создана новая модель развития макрорегиона", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о сроках запуска новых преференций для инвесторов и других механизмов развития Арктики.

Развитие в условиях коронавируса

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на брифинге заявил, что оснований для пересмотра государственной политики развития Арктики и приоритетов правительства в этом вопросе в условиях кризиса из-за распространения коронавируса нет.

"Уверен, что нет. Арктика - это стратегический регион, он имеет глобальное, важное значение для РФ и развития безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли поменяться приоритеты правительства в вопросе развития Арктики в части госфинансирования проектов и создания инфраструктуры.

"Я не вижу никаких оснований, чтобы была пересмотрена государственная политика", - добавил Трутнев.

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".

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