Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 0,1%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2020 году вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2020 года снизился на 11%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - апрель 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,5%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в апреле снизился на 1,6% по сравнению с мартом, а с начала года упал на 14,3%, к евро - на 0,6% в марте и на 12,9% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.