НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по предоставлению выплат врачам закипела только после его критики.

Президент напомнил, что 11 мая ему пришлось обратить внимание на проблемы с дополнительными выплатами медицинским работникам. "К сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, сейчас уже только в двух или трех [регионах] нет таких выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Почему это нельзя сделать сразу?" - задался вопросом Путин.

Он потребовал "обратить внимание на исполнительскую дисциплину".