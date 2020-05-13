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Путин заявил, что работа по предоставлению выплат врачам закипела

Не во всех регионах состоялись выплаты медработникам, отметил президент
' ТАСС/Ruptly'

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по предоставлению выплат врачам закипела только после его критики.

Президент напомнил, что 11 мая ему пришлось обратить внимание на проблемы с дополнительными выплатами медицинским работникам. "К сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, сейчас уже только в двух или трех [регионах] нет таких выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Почему это нельзя сделать сразу?" - задался вопросом Путин.

Он потребовал "обратить внимание на исполнительскую дисциплину".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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