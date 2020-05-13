Путин: власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что деньги на поддержку граждан и экономики изыскиваются, хотя ситуация для бюджета РФ непростая. Глава государства потребовал повысить исполнительскую дисциплину, чтобы все объявленные меры помощи работали.

"Для бюджета ситуация непростая, имею ввиду падение цен на наши традиционные экспортные товары - на нефть, другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились", - констатировал глава государства на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия", - подчеркнул Путин.

"Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все [меры поддержки] до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди от нас ожидают, достигнуто не будет", - указал глава государства.