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Путин: власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях

По словам президента, непростая ситуация сложилась, в частности, из-за падения цен на нефть и другие энергоносители

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что деньги на поддержку граждан и экономики изыскиваются, хотя ситуация для бюджета РФ непростая. Глава государства потребовал повысить исполнительскую дисциплину, чтобы все объявленные меры помощи работали.

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"Для бюджета ситуация непростая, имею ввиду падение цен на наши традиционные экспортные товары - на нефть, другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились", - констатировал глава государства на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия", - подчеркнул Путин.

"Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все [меры поддержки] до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди от нас ожидают, достигнуто не будет", - указал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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