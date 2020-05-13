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ЦБ с 1 июня ограничит эквайринговые комиссии для медицинских услуг

Максимальное значение не должно будет превышать 1%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Банк России с 1 июня по 30 сентября ограничит максимальную комиссию, которую банки берут за прием платежных карт при оплате медицинских услуг, одним процентом. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет директоров Банка России", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что данное решение позволит медицинским учреждениям снизить издержки на эквайринг более чем в 1,5 раза от текущего уровня.

Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной.

Ранее Банк России ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

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