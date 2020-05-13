На Кубани продлили ограничения движения поездов "Ласточка"

В связи с распространением коронавируса и введенными ограничительными мерами на Кубани пригородный железнодорожный транспорт работает в ограниченном режиме с апреля 2020 года. Движение "Ласточек" полностью отменено.

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Ограничения движения пригородных поездов и "Ласточек" на территории Краснодарского края, введенные из-за пандемии коронавируса, продлены. Об этом в среду сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

"В соответствии с обращениями администрации Краснодарского края в РЖД до окончания ограничительных мероприятий продлена отмена движения поездов "Ласточка". В числе отмененных поезда, курсирующие по маршрутам Краснодар - Анапа, Ростов - Краснодар - Туапсе, Ростов - Анапа/ Новороссийск и Краснодар - Адлер - Краснодар", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что с 1 апреля на сочинском участке осуществляется только 11 пригородных рейсов в утреннее и вечернее время по маршруту Туапсе - Имеретинский курорт. Временно отменены 27 рейсов. Кроме этого, на остальной территории края приостановлены еще 37 рейсов электропоездов. Полностью отменены пригородные рейсы от станции Анапа в направлении Крыма.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, при этом была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих на Кубань из других субъектов РФ граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 13 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани превысило две тысячи.