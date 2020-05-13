{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани продлили ограничения движения поездов "Ласточка"

Из-за распространения коронавируса движение поездов полностью отменено

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Ограничения движения пригородных поездов и "Ласточек" на территории Краснодарского края, введенные из-за пандемии коронавируса, продлены. Об этом в среду сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В связи с распространением коронавируса и введенными ограничительными мерами на Кубани пригородный железнодорожный транспорт работает в ограниченном режиме с апреля 2020 года. Движение "Ласточек" полностью отменено.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В соответствии с обращениями администрации Краснодарского края в РЖД до окончания ограничительных мероприятий продлена отмена движения поездов "Ласточка". В числе отмененных поезда, курсирующие по маршрутам Краснодар - Анапа, Ростов - Краснодар - Туапсе, Ростов - Анапа/ Новороссийск и Краснодар - Адлер - Краснодар", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что с 1 апреля на сочинском участке осуществляется только 11 пригородных рейсов в утреннее и вечернее время по маршруту Туапсе - Имеретинский курорт. Временно отменены 27 рейсов. Кроме этого, на остальной территории края приостановлены еще 37 рейсов электропоездов. Полностью отменены пригородные рейсы от станции Анапа в направлении Крыма.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, при этом была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих на Кубань из других субъектов РФ граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 13 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани превысило две тысячи.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ozon доставил в апреле рекордные 2,2 млн заказов с повседневными товарами
В компании заявили, что это в 2,7 раза больше, чем в прошлом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС