Международные резервы России в апреле выросли на 0,5%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая 2020 года составили $566,012 млрд, что на 0,5% (или на $2,539 млрд) выше показателя на начало апреля, сообщает Банк России.

На 1 мая 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $491,088 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За апрель текущего года валютные резервы сократились на 0,8% - до $439,927 млрд. При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 5,2%, составив $126,084 млрд.