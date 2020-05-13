ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мировой экономики им. Питерсона.

Его попросили прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. "Я знаю о существовании поклонников этой политики, но на данный момент мы это не изучаем. Мы это не рассматриваем. Доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны", - сказал глава ФРС.

Экономический спад и перспективы

Масштабы и темпы вызванного пандемией коронавируса экономического спада в США не имеют прецедентов, заявил Пауэлл. "Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории - значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем резкое снижение экономической активности и занятости, а достигнутые за последнее десятилетие успехи в вопросе создания новых рабочих мест уже сошли на нет", - отметил глава финрегулятора.

По его словам, перспективы развития экономики США весьма неопределенны, существуют риски дальнейшего спада. "Несмотря на то, что экономические меры были целесообразно значительными, а также приняты своевременно, это, возможно, не заключительная глава, учитывая, что дальнейший путь [американской экономики] является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения", - сказал Пауэлл.