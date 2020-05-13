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Эксперт: странам ОПЕК+ может не понадобиться усиливать сокращение добычи нефти после июня

Ранее три ближневосточных государства заявили о готовности сверх меры сократить добычу нефти в июне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Участникам ОПЕК+ может не понадобиться дополнительное сокращение добычи нефти после июня, так как спрос на нефть начнет восстанавливаться естественным путем. Таким мнением поделился с ТАСС аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Артем Чен.

Три ближневосточных государства ранее заявили о готовности сверх меры сократить добычу нефти в июне в рамках соглашения ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки больше полагающейся ей квоты. То есть в июне ее добыча упадет не на 2,5 млн, как планировалось ранее, а на 3,5 млн баррелей в сутки, до уровня в 7,5 млн. Дополнительно на 180 тыс. баррелей в сутки добычу в июне урежут также ОАЭ и Кувейт, ближайшие союзники Эр-Рияда. Совокупно сокращение в ОПЕК+ благодаря этим усилиям в июне может вырасти до 10,8 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 9,7 млн при условии, что все без исключения участники выполнят взятые на себя обязательства.

Однако, по словам Чена, не все участники сделки могут последовать примеру этих стран в силу объективных ограничений и также усилить сокращение добычи. "Больше чем у половины участников ОПЕК+ добыча зрелая и находится в фазе плато или снижения. В таких условиях сокращать добычу дополнительно равнозначно потере добычи в будущем в связи с потерей давления в скважинах и их обводнением. Сокращение добычи также сопряжено с существенными сюиминутными экономическими издержками по консервации скважин", - считает эксперт.

Даже если участники и захотят рассмотреть вопрос дополнительного сокращения, принятие и реализация подобного решения займет несколько недель и оно уже не будет таким актуальным, потому что спрос на нефть будет естественно восстанавливаться.

"Дополнительное сокращение добычи по фонду скважин требует детального плана и расчетов, которые могут занять недели. К тому моменту, как это решение будет принято и с учетом времени, которое потребуется для его имплементации, спрос на нефть уже в большей мере восстановится и в дополнительных сокращениях не будет нужды ввиду того, что они нужны здесь и сейчас, чтобы избежать переполнения нефтехранилищ", - сказал он.

При этом принятое Саудовской Аравией, ОАЭ и Куветом решение о дополнительных сокращениях в краткосрочной перспективе позитивно повлияет на нефтяной рынок и, в частности, поможет предотвратить перезаполняемость нефтехранилищ. Однако в долгосрочной перспективе такое решение не сыграет существенной роли и маловероятно, что данное сокращение будет длительным по времени.

"Технически, дополнительное сокращение добычи саудитами, ОАЭ и Кувейтом поможет предотвратить перезаполняемость нефтехранилищ и стремительное падение котировок. Но на долгом горизонте дополнительное сокращение в 1 млн баррелей в сутки не сыграет существенной роли", - пояснил Чен.

Теги
КувейтОАЭСаудовская Аравия
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