Александр Исурин переназначен на должность президента "Трансконтейнера"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" переназначил Александра Исурина на должность президента компании после изменений в уставе, говорится в сообщении оператора.

Ранее единоличным исполнительном органом "Трансконтейнера" был гендиректор, должность которого в феврале 2020 года занял Виктор Марков, работающий в компании с 2006 года. Решением совета директоров Марков с 14 мая назначен директором компании.

После внесения изменений в устав единоличным исполнительном органом "Трансконтейнера" становится президент компании.

Исурин работает в компании с марта 2020 года. Ранее он занимал пост президента группы Fesco и руководящие позиции в компаниях Maersk и МSC.

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ. 99,6% акций принадлежат группе компаний "Дело".