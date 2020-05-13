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Экспорт продукции АПК из России в 2020 году может превысить $25 млрд

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что нынешняя ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции этой отрасли

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в 2020 году может превысить $25 млрд, ожидают эксперты Россельхозбанка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщал ранее Минсельхоз, по итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил $25,5 млрд при плане в $24 млрд. В 2020 году Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд, при этом главным ориентиром является целевой уровень в $45 млрд в 2024 году.

"По нашим оценкам, в 2020 году фактический показатель экспорта может превысить плановый ($25 млрд)", - считают в Россельхозбанке.

Как отмечается в сообщении, эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка полагают, что текущая ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции АПК, в том числе продовольственных товаров.

"Кризисные явления, в целом, имеют неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского АПК открывается окно возможностей. Так, конкурентоспособность российских производителей уже резко выросла за счет снижения курса рубля", - считают эксперты.

По их оценкам, дополнительные преимущества могут быть получены при разрыве излишне протяженных глобальных цепочек поставок, ведь Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия. При этом производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих. В структуре потребления продовольствия импортирующих стран будет расти доля продуктов, обладающих наибольшей экономической полезностью - максимум насыщения и удовлетворения при минимуме затрат. Этот тренд также будет благоприятствовать российскому экспорту, в котором велика доля базовых качественных продуктов, отмечает Россельхозбанк.

По данным экспертов, заметный рост по экспорту в страны дальнего зарубежья российские компании продемонстрировали в марте 2020 года, нарастив экспорт на 30,8% до $2,2 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении экспортные отгрузки из России в марте выросли на $522 млн. В частности, экспорт пшеницы вырос на 31%, до $677,8 млн, рыбы - на 13%, до $285,4 млн, подсолнечного масла - на 12%, до $275,8 млн, подсолнечника - на 5%, до $120,8 млн, кукурузы - на 3%, до $63,7 млн.

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