В Рязанской области доходы регионального и местных бюджетов сократятся на 7 млрд рублей

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Объем выпадающих доходов регионального и муниципальных бюджетов в Рязанской области из-за ситуации с коронавирусом превысит 7,1 млрд рублей при плановом показателе доходов бюджета 61,2 млрд рублей. Об этом в среду во время видеоконференции с участием главных врачей больниц региона сообщил жителям губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Несмотря на то, что основные промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия региона могут продолжать работу, объемы производства в ближайшие месяцы будут ниже прошлых лет. На это влияет в том числе и уменьшение экспортной выручки. Зарубежные партнеры соблюдают карантинные мероприятия. В этой связи мы прогнозируем выпадающие доходы регионального и местных бюджетов - более 7,1 млрд рублей. Наибольшие потери - по налогам на прибыль и налогу на доходы физических лиц", - сказал глава региона.

Кроме того, в отдельных отраслях экономики уменьшатся доходы по налогу на имущество и налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения. По данным Минфина региона, объем доходов бюджета региона в 2020 году запланирован на уровне 61,2 млрд рублей.

Любимов также отметил, что с учетом федеральных средств из регионального бюджета на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией направлено почти 1,7 млрд рублей. Средства идут как на создание больничной инфраструктуры, так и на доплаты врачам и докапитализацию фондов поддержки бизнеса. Кроме того, 500 млн рублей направлено на региональную выплату гражданам, потерявшим работу - на каждого члена их семей выделено по 2 тыс. рублей.

"Предусмотрены региональные меры поддержки бизнеса. На их реализацию выделено порядка 3,6 млрд рублей. Это докапитализация региональных фондов поддержки бизнеса, налоговые льготы, отсрочки уплаты налогов, предоставление "кредитных каникул" по микрозаймам. Налоговыми льготами смогут воспользоваться 14 876 предпринимателей с объемом государственной поддержки в 632 млн рублей. Для более 42 тысяч предпринимателей продлены сроки уплаты налогов на общую сумму 2,6 млрд рублей", - отметил губернатор.

Приняты решения о докапитализации Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства, Фонда гарантийной поддержки, Государственного фонда развития промышленности Рязанской области на общую сумму 295,5 млн рублей.