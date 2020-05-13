Рынок акций России снизился на фоне опасений второй волны пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран. Индекс Мосбиржи просел на 1,4% - до 2604,98 пункта, индекс РТС - на 2,37%, до 1110,37 пункта.

На фоне негативных внешних сигналов рубль развернулся вниз к доллару и евро. Курс доллара вырос на 0,48% и на 19:48 мск составил 74,06 рубля, курс евро - на 0,36%, до 80,218 рубля.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE дешевеют на 0,34% - до $29,34 за баррель.

"Нефть продолжила курсировать около отметки $30, в то время как на иностранных площадках интерес к покупкам испытал заметное охлаждение. Причинами этого стали как опасения второй волны заболеваемости COVID-19, так и увеличение напряженности информационного фона, касающегося отношений США и Китая", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В четверг, 14 мая, внимание инвесторов также будет сфокусировано на данных о распространении коронавируса, динамике цен на сырьевые товары и торгах на ключевых иностранных площадках, полагает эксперт.

Из важной макростатистики ожидаются данные по инфляции в Германии за апрель и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в диапазоне 2600-2660 пунктов, курс доллара - в районе 72,8-74,5 руб.