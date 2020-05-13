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Замглавы Минфина РФ назначен управляющим от России в совете управляющих МИБ

Ранее эту должность занимал Сергей Сторчак

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России назначило заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова управляющим от России в совете управляющих Международного инвестиционного банка (МИБ). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Максимова Тимура Игоревича управляющим от Российской Федерации в совете управляющих Международного инвестиционного банка, освободив от этих обязанностей Сторчака Сергея Анатольевича", - говорится в документе.

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