Замглавы Минфина РФ назначен управляющим от России в совете управляющих МИБ

Эксперты: объем инвестиций в телемедицину в России через пять лет вырастет в 64 раза

Объем рынка по итогам 2019 года достиг 1,5 млрд рублей, но, по оценке VEB Ventures, эта цифра в 2020-2025 годах может достигнуть 96 млрд рублей

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